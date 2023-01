Le jour où j'ai réalisé mon rêve

Trois jours avant la course, en Mayenne, dernier entraînement pour Gaëlle Godard. Son objectif : le Prix de Cornulier, la plus haute distinction en trot monté, l’équivalent de la Coupe du monde pour les footballeurs. À 25 ans, Gaëlle est une compétitrice. Son entraîneur, Marc Sassier, l’accompagne à chaque étape. Depuis quatre ans, il est un soutien. Dans sa discipline, le trot monté, c’est l’une des rares femmes. C’est aussi l’une des plus jeunes. La course hippique a toujours fait partie de sa vie. Chez les Godard, c’est même une histoire de famille. Après avoir participé à plus de 60 courses, le trophée qui manque à son palmarès, c’est celui-ci : le Prix de Cornulier, le titre suprême. Seuls les 18 meilleurs jockeys peuvent y prétendre. À quinze minutes de la course, tout s’enchaîne, mais dans les tribunes, chaque minute dure des heures. Gaëlle s’élance sur les 2 700 mètres de piste et se retrouve au cœur du peloton. Pour sa première course au Cornulier, la jeune compétitrice termine huitième. Gaëlle vient de vivre un moment unique. Cette aventure, c’est celle d’un jockey et son cheval, mais aussi celle de son entourage. Tous partagent aujourd’hui son émotion. Un rêve devenu réalité, la toute première grande course d’une future championne. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Vulliez, X. Thoby