Le jour qui peut changer une vie

Elle n’oubliera jamais ce jour où elle a tenté d’entrer dans l’histoire, de décrocher le titre de meilleur chef du monde. Cette journée décisive a commencé dès six heures pour Naïs Pirollet, première femme à représenter le pays. Avec son équipe, elle découvre le box de la France où elle va devoir cuisiner six plats. Cette année, le thème imposé est un poisson : la lotte accompagnée de noix de Saint-Jacques. Elle devra aussi préparer un menu à base de courges. Face à la benjamine du concours, 23 autres candidats venus du monde entier pour remporter le Bocuse d’Or. Chacun de ses gestes est scruté par un jury intraitable. Pour être à la hauteur le jour J, Naïs s’est entraînée pendant plus d’un an. Il y a trois mois, elle s’est installée dans la maison mise à disposition par l’Équipe de France. C’est là qu’elle travaille ses recettes tous les jours avec l’aide d’un chef deux étoiles. Une préparation intensive pour suivre l’exemple de Davy Tissot, le gagnant français de la dernière édition. Après cinq heures de travail acharné, c’est le moment des résultats. Naïs termine cinquième avec une distinction du jury pour son menu à base de courges. La petite montagnarde s’est fait la promesse de grimper un jour elle aussi jusqu’au sommet. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys