Le JT de 13H de TF1 fête ses 40 ans

Le générique de TF1 Actualités n'est plus qu'un souvenir. Pour cause, il a été remplacé le 16 février 1981. Nouveau décor, nouveau nom : Le 13H. Yves Mourousi a pris son temps. Il n'a pas débuté par la météo, mais par un décès. "À tous ces titres, j'ajouterai la mort de Karl Richter ce matin, l'un des meilleurs interprètes de Jean-Sébastien Bach", a-t-il annoncé. À l'époque, le JT était déjà séparé en deux parties : l'actualité et les magazines. Marie-Laure Augry a rejoint Yves Mourousi à la présentation quelques mois après. Traiter les quotidiens n'est pas chose facile, car les correspondants en région n'existaient pas encore. Il y avait donc moins de reportages qu'aujourd'hui, mais plus de sports. Pour Le 13H, premier du nom, le présentateur a accueilli comme presque tous les jours une invitée de marque. Il y a 40 ans, ce JT, tourné rue Cognacq Jay, s'est terminé presque comme aujourd'hui, avec un point bourse vraiment très complet. Depuis ce jour de février 1981, Le 13H n'est plus un simple horaire, c'est un style.