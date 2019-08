Le karaoké revient à la mode

Le karaoké fait son grand retour. C'est une activité qui réunit toutes les générations. Que ce soit en famille ou entre copains, l'ambiance est chaleureuse. Dans un camping, les vacanciers attendent avec impatience la "soirée karaoké". Les chansons les plus chantées sont les tubes des années 80 et 90. Les enfants, quant à eux, préfèrent les titres de "Trois Cafés Gourmands". Fort de ce succès, de plus en plus d'établissements se spécialisent en karaoké. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.