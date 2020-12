Le kig ha farz, une recette typiquement bretonne

Typique du Nord-Finistère, le kig ha farz est un plat généreux. Il se résume en deux mots : viande et farz. Un vrai plat d'hiver composé de farine de blé noir et de pot-au-feu que connaît bien Marie-France Chevé. La retraitée cuisine la kig ha farz depuis de nombreuses années. Le farz, une pâte, distingue le kig ha farz des autres pot-au-feu. À l'exception des rajouts de beurre et de crème fraîche, la recette est identique à celle des crêpes. D'après Marie-France Chevé, "c'était la nourriture de base des familles nombreuses parce que c'était très bourratif et pas cher". L'opération typique du farz consiste à plonger le sac bien ficelé dans de l'eau bouillante avec du lard. Deux heures plus tard, il est prêt. Pour accompagner le tout, la cuisinière a préparé le lipig, une sauce aux échalotes et au beurre. Pour Gilbert Chevé, son mari, "le plat tient au ventre pour le restant de la journée". Et comme il est un grand gourmand, il pourra compléter son plat avec le bouillon de légumes qui reste au fond de la marmite.