Le kouign-amann, un trésor breton

Il est le plus généreux, croustillant, fondant et réconfortant. Sur le marché de Douarnenez, le kouign-amann fait l'unanimité. "Il est forcément bon" ; "On est venu une semaine en Bretagne, à tous les repas, on a mangé du kouign-amann" ; "C'est l'âme de la Bretagne", ont affirmé les passants. Si c'est là-bas qu'il est sans conteste le meilleur, c'est parce qu'il y est né en 1860 dans une boulangerie. La recette est très simple. Il faut un tiers de farine, un tiers de sucre et un tiers de beurre. D'abord, on étale le beurre sur une feuille. Ensuite, on met la pâte par-dessus. Puis, il suffit d'incorporer le sucre avant de commencer le feuilletage. Pascal Jain, président de l'association du Véritable Kouign Amann de Douarnenez, est fier de cette recette emblématique bretonne. Dans une boutique, les clients ont l'eau à la bouche. Du sel, du beurre et un fond caramélisé... une recette mondialement connue qui n'a pas fini de rendre fiers les Bretons.