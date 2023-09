Le label trop facile à obtenir ?

À croire qu'il n'y en avait plus suffisamment dans les rayons, depuis plusieurs mois, un nouveau label a fait son apparition sur vos bouteilles de vin, vos fruits, vos légumes, votre viande même. Ce paysage champêtre et son petit papillon, la Haute Valeur Environnementale vous inspire quoi ? Cette certification appartient au ministère de l'Agriculture. Garantit-elle un respect particulier de l'environnement ? Nous avons pris la route, direction les Alpes-de-Haute-Provence à la rencontre d'un maraîcher, certifié Haute Valeur Environnementale. Pour obtenir la certification, il a été noté par un contrôleur. Nous avons aussi contacté la société qui promeut la Haute Valeur Environnementale, et voici sa réponse aux critiques émises : "Cette certification n'a jamais prétendu avoir les mêmes exigences que la bio. Elle s'adresse à une agriculture conventionnelle qui doit se préoccuper de l'environnement tout en restant accessible". Sollicité à plusieurs reprises, le ministère de l'Agriculture n'a jamais répondu à nos questions. TF1 | Reportage T. Leproux, K. Betun, B. Lachat