Le labyrinthe des limitations de vitesse à Cognac

Les limitations de vitesse sont parfois incohérentes avec des ménages qui devaient être faits depuis des années. Dans une rue transversale de Cognac (Charente), il y a cinq changements de limitations de vitesse en seulement trois kilomètres. Un casse-tête pour les conducteurs. À peine entré dans la ville qu'il faut déjà lever le pied. Un panneau affiche 30 km/h, soit le premier d'une longue série : 40, 30 pour terminer à 20 km/h. De quoi désorienter les riverains. Certains disent ne pas les respecter car eux-même ils ne savent pas dès fois à combien il faut rouler. Malgré ces jeux de panneaux, les conducteurs n'y prêtent plus attention et roulent à leur manière. Alors que des stops et des dos-d'âne sont déjà installés sur place pour inciter à la vigilance, c'est insuffisant selon Jérôme Verrier. Pour lui, il faut mettre des zones 30 partout pour renforcer la sécurité routière. Uniformiser la zone et augmenter les contrôles, c'est ce que prévoit le nouveau maire de Cognac. L'objectif est de simplifier la circulation.