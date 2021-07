Le lac d'Allier presque à sec, un coup dur pour l'économie estivale

À Vichy (Allier), les récentes crues ont endommagé le barrage du lac d'Allier. L'une des vannes a cédé et depuis il se vide. Aujourd'hui, il est presque à sec. Des travaux sont en cours, mais l'incident paralyse de nombreuses activités touristiques. C'est un triste spectacle que contemplent les habitants de Vichy. Le lac d'Allier, vidé de son eau, est presque à sec depuis deux semaines. En quatre jours, l'eau est descendue de quatre mètres par endroits. En cause, la rupture d'une vanne au barrage avec les fortes pluies du mois de juin. Après la crise sanitaire, c'est un nouveau coup dur pour les professionnels du tourisme. Stéphane Sansorgne, président de Marindodouce et loueur de bateaux, estime sa perte à près de cent mille euros. Même constat pour Bruno Cassard, co-gérant de la Rotonde du Lac. Dans son restaurant, la vase a remplacé le cadre idyllique au bord de l'eau. Le lac devrait retrouver son niveau à la mi-août, juste avant le triathlon.