Le lac d’Annecy sous le soleil

Sept degrés dans l’air, sept degrés dans l’eau. Il n’en faut pas plus à ces habitués. Un rendez-vous quotidien particulièrement apprécié ce mercredi matin. "La lumière est un peu bizarre avec le sable du Sahara, mais ça fait une chouette ambiance pour nager" ; "On voit le lac devenir de plus en plus chaud et ça fait du bien, affirment quelques-uns d’entre eux". Une cure de jouvence aussi pour la barque de Jacques. Elle doit être prête pour dimanche, le jour du printemps. "Je suis en train de la remettre à l’eau après trois à quatre mois de chômage", confie notre homme. Sur la plage d’Albigny, les familles profitent de la douceur de la météo. Retrouver le plaisir des balades, ces moments où tout semble plus léger. La neige fond progressivement sur les montagnes. Et à quelques mètres de là, ambiance salle de sport à ciel ouvert. Les températures s’annoncent exceptionnellement douces. Plus de vingt degrés sont attendus à Annecy dans l’après-midi. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand