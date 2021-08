Le lac de Vouglans, terrain de jeu privilégié des vacanciers dans le Jura

Avec ce vert émeraude au milieu des sapins, on n'a qu'une seule envie : s'y baigner. Au bord du lac de Vouglans, il fait déjà 30 degrés à la mi-journée. Le temps idéal pour passer des vacances en famille. Certains enfants se sont lancés le défi de faire un château de sable. En cette semaine du 15 août, ils sont nombreux à préférer la petite montagne au sud du pays. Autour du lac, les campings affichent tous complet. Ce groupe d'amis séjourne ici chaque été depuis une vingtaine d'années. "Ce n'est pas comme les ambiances de grands campings avec les immenses toboggans, mais justement, c'est dix fois mieux", lance l'une d'entre eux. Pas question de finir le repas sans une boule de glace. Sur le lac de Vouglans, on peut aussi pratiquer de nombreuses activités. En vacances avec ses cousins, Pierre est à sa quatrième session de ski nautique. "C'est bien, je me fais plaisir", se réjouit le jeune homme. Pour Caroline, bénévole du club de ski nautique, il n'y a pas meilleur endroit pour pratiquer l'activité que le troisième plus grand lac artificiel du pays.