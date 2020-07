Le lac d'Hossegor, l'autre solution pour des vacances les pieds dans l'eau

Le lac d'Hossegor (Landes) est un lac marin dans lequel entre et sort l'eau de mer. Pour les familles, c'est l'endroit idéal pour profiter d'une baignade loin des rouleaux de l'océan. Près de 100 hectares dédiés à la contemplation pour certains et aux sports pour d'autres. En effet, nombreux sont ceux qui s'essaient au paddle en considérant ce dernier comme une alternative au surf. Jérôme Amauger, maître-nageur sauveteur, veille sur les vacanciers depuis de longues années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.