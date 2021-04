Le lac du Bourget, un lieu propice à la méditation et à la création

Enclavé entre les montagnes, le lac du Bourget dévoile ses eaux turquoise. Avec ses 18 kilomètres de long, le plus grand lac de l’Hexagone a de tout temps attiré les pêcheurs. Joaquim Torres a fondé une école de pêche, une passion qu’il veut transmettre aux plus jeunes. Ce matin-là, ils sont cinq enfants à découvrir le maniement de la canne. Ils vont apprendre la patience, à respecter l’environnement naturel, mais aussi à ferrer le poisson quand il mord subitement à l’hameçon. À quelques encablures, sur les hauteurs du village de Chanaz, se cache un moulin à roue alimenté par un ruisseau. Datant de 1868, il a failli disparaître avant d’être totalement rénové. Le moulinier, lui, travaille seul. Après cette étape, il est temps de retrouver le cœur du village, traversé par le canal de Savières. Ce canal est un trait d’union entre le Rhône et le Bourget. Romantique et presque intemporel, ce dernier est une invitation à la méditation.