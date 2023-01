Le lait au juste prix

Ces briques de lait ne passent pas inaperçues : une couleur rose vif, un lait 100% local et une promesse de mieux rémunérer les producteurs laitiers. Dans un supermarché de Haute-Garonne, aucun client n'a pu passer à côté. Pour le déguster, il faudra débourser 1,20 euro, soit quelques centimes de plus que pour d'autres marques. Mais ici, les clients sont prêts à y mettre le prix. "Je trouve que les agriculteurs sont très mal payés pour le travail qu'ils font. Donc je suis tout à fait d'accord", "Il faut soutenir toute l'activité économique locale, surtout l'agriculture", témoignent des clientes. Ce lait n'a fait que 60 kilomètres depuis la ferme. Il est produit par treize éleveurs, tous Haut-Garonnais. C'est notamment le cas de Cédric Dulion, installé depuis 2009 dans l'exploitation familiale. Jusqu'alors il vendait son lait 480 euros les 1 000 litres, contre 530 aujourd'hui. Un prix plus juste qui récompense mieux les efforts à la ferme. Le moral aussi se porte mieux. Il sait désormais exactement où part sa production. Il est fier de pouvoir vendre son lait en circuit court. La laiterie espère commercialiser trois millions de briques de lait par an, avant de proposer de la crème ou du yaourt. TF1 | Reportage T. Copleux, F. Guinle