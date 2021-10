Le lambi, la perle de la Martinique

Pour ces pêcheurs martiniquais, cela ne fait aucun doute, la fierté de leur île se cache à une dizaine de mètres sous la surface de l'eau. "Le lambi, moi ce dont je suis fier, c'est de pouvoir descendre le chercher", confie le capitaine Gilles Lagier, pêcheur. Quelques minutes de plongée en apnée pour cueillir ces drôles de coquillages et espérer trouver la perle rare. Un bijou naturel produit par un lambi sur 10 000. La chair de ce coquillage au goût unique est au centre de la gastronomie locale. Et à l'heure du déjeuner, le lambi fricassé ou grillé fait toujours l'unanimité. "A part un problème d'allergie aux fruits de mer, je ne connais aucun Martiniquais qui ne l'apprécie pas", lance une dame. Un plat irrésistible comme le son issu de la conque de lambi transformée en un instrument de musique. "C'est formidable" ; "Ça porte les gens de l'intérieur et ça produit quelques sons", disent certains. Une tradition venue des Amérindiens, premiers habitants de l'île, qui est encore loin de s'essouffler.