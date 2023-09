Le Laos en train

Le Laos s'appelait "le royaume du million d'éléphants". Aujourd'hui, c'est un serpent attire l'attention. Élancé, puissant, rapide, ses couleurs flamboyantes font la fierté de tout le pays, un emblème de modernité. Ce train à grande vitesse, lancé à 160 km/h, est une prouesse dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Sans la Chine, ce train n'aurait pas pu être construit. Pékin a mis les moyens pour cette nouvelle route de la soie. Ouvert aux voyageurs depuis avril, le Laos express affiche toujours presque complet. À Luang Prabang, l'ancienne capitale, des centaines de bonzes viennent le matin se sustenter grâce à la générosité des habitants. Par ailleurs, il y a une activité où les Laotiens nous surpassent : la passion pour les produits du terroir. Ce train n'est qu'une étape d'un projet pharaonique lancé en 2013 par Pékin. L’objectif est d’unifier le plus grand continent avec des roues, des trains et des navires, sous l'égide de la Chine. TF1 | Reportage C. Simon, W. de Tamaris, A. Popuri