Le Larzac autrement, balade en vélo-rail

Tout autour, il y a du vert, et au milieu, une petite voie de chemin de fer. Sur les Contreforts du Larzac, un décor idéal pour une escapade à vélorail. Un voyage hors du temps qui commence quelques minutes plus tôt, à la gare de Sainte-Eulalie. Elle a été entièrement rénovée par Jean-Paul, le maître des lieux qui accueille les visiteurs avec une petite mise en garde. Ce jour-là, tous ont choisi un parcours sans trop d'efforts : huit kilomètres de descente en équipage. Perchés sur leurs curieux wagonnets à pédale, l'aventure débute. C'est une première pour ce couple venu des Alpes-de-Haute-Provence. De quoi à avoir des sensations de vitesse sur certains tronçons et surtout d'en prendre plein les yeux. Sur ce parcours, trois viaducs grandioses enjambent la vallée du Cernon. Pour ces touristes marseillais, il était inenvisageable de ne pas s'arrêter. Ce territoire de l'Aveyron a été façonné par les siècles de pastoralisme. Depuis 2011, il est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Cet écrin de nature est préservé. TF1 | Reportage M. Perrot, E. Alonso