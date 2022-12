Le Larzac, terre authentique

Transhumances diverses sur plateau du Larzac. Étienne Serclérat rassemble son petit troupeau pour un départ imminent. À la manœuvre depuis son promontoire, il orchestre ce ballet entre chiens et brebis. Un peu éleveur de brebis, Étienne est surtout un dresseur de chiens de berger. Son langage a de quoi surprendre, il est polyglotte. Étienne utilise des codes qu'il a inventés pour que chaque chien puisse être commandé indépendamment les uns des autres. Le Larzac est un pays d'élevage. La terre y est ingrate, dure et caillouteuse... idéale pour la cavalerie. C'est le terrain de jeu de la famille Arnal. Avec leurs chevaux de race lusitanienne, ils sillonnent et font découvrir l'Écosse, ce vaste plateau ponctué de bois. Comme Étienne, avec ses chiens de berger, les Arnal sont passés maîtres dans l'art de l'élevage et du dressage équestre. Direction Sainte-Eulalie-de-Cernon par le chemin des bergers. On dit de cette commune qu'elle est une Oasis au cœur d'une terre austère. Les templiers y ont trouvé refuge en érigeant partages et entraides en valeurs cardinales. Des valeurs enracinées depuis dans ce pays, le Larzac, et chez les gens qui y vivent. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle