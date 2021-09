Le lent retour à la normale dans le Gard

À Gallargues-le-Montueux, comme ailleurs dans le Gard, l'eau s'est retirée presque aussi vite qu'elle était arrivée. Mais les conséquences des inondations sont durables. Le réseau d'eau potable est souillé par la boue. Il est impossible pour les habitants d'utiliser le robinet. La mairie distribue donc à ses administrés deux bouteilles par personne et par jour. Plusieurs entreprises du département sont également à l'arrêt. Dans une centrale à béton, la cabine de commande et son tableau électrique ont été noyés sous les eaux. Il y a 48 heures, la zone d'activités était inondée. Ce sont donc tous les outils de production qui sont hors service. La centrale ne redémarrera pas avant trois semaines. Quant au coût des réparations, il s'élève à 40 000 euros au bas mot. Encore faut-il avoir les reins assez solides pour relancer son activité. L'atelier de couture d'Eliane a aussi été ravagé. Son avenir professionnel est pour l'instant très incertain. La circulation de trains entre Nîmes et Lunel est toujours interrompue. La SNCF n'envisage pas une reprise du trafic avant la fin de la semaine au plus tôt.