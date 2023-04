Le lieu extraordinaire de ma région

C'est une forêt qui ne connaît pas de frontières. Nous sommes pourtant aux confins de l'Alsace-Lorraine, et de l'Allemagne. Des randonneurs d'un club vosgien sont des habitués des lieux. Ils entretiennent même le chemin et le balisage, qui mènent au Colorado lorrain. C'est le surnom donné à cette impressionnante barre rocheuse, qui surprend toujours quand on la découvre. La roche est là depuis des millions d'années, le rouge, c'est le fer qu'elle contient. Sculptés par le vent et la pluie, les rochers de l'Altschlossfelsen s'apprécient en toute saison. Cette pierre rouge des Vosges du Nord, est aussi devenue un élément incontournable de construction. De la cathédrale de Strasbourg aux églises et maisons des plus petits villages, elle est partout dans le paysage, grâce au travail des tailleurs de grès. Ils exploitent d'impressionnantes carrières où la roche est même récupérée directement sous terre. Cela fait près de 60 ans que la famille Loegel extrait et transforme le gré des Vosges, grâce aux machines et au savoir-faire des tailleurs de pierres. La moitié de la production part dans l'Hexagone, l'autre en Allemagne. Ici, le gré est présent partout et depuis longtemps. Les nombreux châteaux-forts des Vosges du Nord sont aussi tout en pierres rouges. Construits au sommet des rochers de grès, ils étaient de véritables petits villages perchés, avant leur destruction. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse