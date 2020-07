Le Limousin, la terre natale du clafoutis

En Limousin, le début de l'été a une saveur particulière, celle des cerises que l'on ramasse au fond du jardin. Des fruits qui servent à préparer le fameux clafoutis, une spécialité limousine. Pour concocter ce gâteau, une variété de cerises appelée bigarreau est recommandée. Il faut également d'autres ingrédients pour réussir ce dessert. Patricia Laplanche nous montre comment cuisiner et déguster un bon clafoutis.