Le litre à 1,37 euro : la station la moins chère

Cela fait des mois qu'on n'avait pas vu des prix aussi bas, ça vaut bien une petite photo. Dans cette station-service de Toulouse, les prix ont perdu en moyenne 50 centimes en une nuit. Avec 30 centimes de remises de l’État, l'enseigne ajoute 20 centimes. L'essence sans plomb passe donc à 1,37 euro, et le gazole passe à 1,67 euro. Il faut remonter à décembre 2020 pour voir de tels tarifs affichés là. Cette remise de 50 centimes sera appliquée jusqu’au premier novembre. Le gérant de la station-service s'attend à voir de plus en plus de monde et surtout de nouvelles têtes. "Depuis ce matin, on a une nouvelle clientèle qu'on ne voit pas d'habitude", confie Patrice Barbin. Une dame par exemple, arrêtée là par hasard, elle découvre les nouveaux tarifs ce jeudi matin. Un plein lui coûte habituellement 70 euros, il a été aujourd'hui à 58 euros. Il va falloir en profiter car à partir du premier décembre, la remise ne sera plus que de 10 centimes. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle