Le littoral face aux coups de vent à répétition

Arraché le week-end dernier, un bout de ponton s'est échoué une cinquantaine de mètres plus loin. Thomas Cunado tente de le fixer provisoirement. "On essaie de faire avec les moyens du bord", confie-t-il. Pour éviter de perdre le reste de la structure, l'ostréiculteur a posé le maximum de poids dessus. Il espère que la nouvelle tempête fera moins de dégâts. "On va essayer de préserver ce qu'on a réussi à sauver", explique-t-il. A l'intérieur des cabanes de dégustation, l'eau de la dernière tempête a endommagé les congélateurs et les chambres froides. Toute la marchandise a été jetée, mais il faut encore rester vigilent. Dehors, une entreprise sort les bateaux de l'eau en urgence. Par ailleurs, la tempête du week-end dernier a aussi détruit une partie d'un parc à huîtres, comme on peut le voir sur les images. Les ostréiculteurs tentent de sauver leur production. Sous 50 cm à un mètre de sable, les huîtres ne peuvent plus respirer. Le temps presse, la tempête Ciaran devrait arriver jeudi sur le bassin d'Arcachon et compliquer les opérations. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira