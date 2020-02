Le littoral recule sous l'effet des tempêtes sur l'île de Noirmoutier

Avec trois tempêtes en l'espace d'une semaine, les dunes de l'île de Noirmoutier (Vendée) n'ont pas résisté. Par endroits, le littoral a reculé de plus d'une dizaine de mètres si bien que les 3/4 du territoire se retrouvent à présent sous le niveau de la mer. Cette situation inquiète énormément les riverains. Pour protéger la côte, la communauté de communes compte la renforcer à l'aide de rochers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.