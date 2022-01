Le Livret A, placement préféré des Français malgré tout

Le taux du Livret A va enfin augmenter. D'après les Français questionnés, ils veulent que ce type de compte évolue réellement et qu'on y voit un réel intérêt, "pourquoi pas passer à 1,5%". En effet, le taux est bloqué depuis trop longtemps à 0,5%. Une rémunération jugée trop faible. Par conséquent, certains épargnants s'en servent plutôt comme d'une tirelire : "c'est dans un coin et je le garde religieusement par respect pour mes parents qui l'avait ouvert. C'est culturel en France d'avoir un Livret A". Depuis plus de 200 ans, les Français y sont très attachés. Très vite, ce livret est plébiscité et les épargnants scrutent l'évolution du taux. C'est en 1981 qu'il atteint son niveau historique de 8,1%. On en est très loin aujourd'hui. Alors : "ça reste très moyen comme placement, c'est en attendant de l'argent disponible", disent certains. Mais l'inflation fait son grand retour. Certains espèrent donc un changement. Le gouvernement va-t-il accorder un coup de pouce ? Rappelons que le taux du Livret A n'a pas bougé depuis dix ans. TF1 | Reportages F. Chadeau, X. Boucher