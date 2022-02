Le Livret A, toujours le placement préféré ?

Quand on vous annonce que le taux du Livret A passe de 0,5% à 1%, comment réagissez-vous ? "Incroyable ! Je sens qu'on va être extrêmement riche à la fin de l'année" ; "Ce n'est pas mal, mais ça ne va pas assez loin" ; "Sans intérêt", ont affirmé les passants. Ce taux augmente pour la première fois en dix ans. Concrètement, si vous placez 5 000 euros dessus, vous gagnerez 50 euros par an. " Ce n'est pas assez, mais c'est déjà ça " ; " C'est très bien. C'est le minimum qu'on devrait donner par rapport à l'inflation", disent d'autres. Cela pourrait-il vous convaincre d'ouvrir un Livret A ? Non, pas du tout. Ce n'est pas l'objectif du gouvernement. Cette hausse est censée couvrir l'augmentation du coût de la vie ces derniers mois. A vous entendre, cela ne sera pas suffisant. "Les péages et l'EDF augmentent", constatent certains. Autre hausse : celle du livret d'épargne populaire. Réservé au revenu modeste, il voit son taux passer de 1% à 2,5%. TF1 | Reportage J. Cressens, V. Abellaneda, E. Bliard