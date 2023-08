Etats-Unis : l'acte héroïque d'un livreur

La scène, à peine croyable, est filmée par le caméraman d'une chaîne locale qui passait par là. Arrivé sur place, il aperçoit un livreur en train d'éloigner d'un véhicule en flamme, à bout de bras, un conducteur blessé. À l'intérieur de la voiture, il n'y a plus personne, et heureusement, car quelques secondes plus tard, la voiture s'embrase totalement, et à l'arrivée des secours sur place, deux explosions consécutives. Le livreur témoigne : "J'ai vu que personne ne s'était encore arrêté pour l'aider. Je me suis dit, peut-être que moi, je peux l'aider". La victime a une jambe et un poignet cassé, mais va mieux. L'homme se souvient avoir perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter la rambarde. La télévision américaine, très friande de ces histoires, a organisé les retrouvailles entre la victime et le livreur qui l'a sauvé des flammes. "Je ne me considère pas comme un héros, je suis juste un homme normal". Et quand la télévision américaine a interrogé le livreur sur ce qu'il avait fait après avoir sauvé l'homme du feu cette nuit-là, il a juste répondu qu'il avait repris ses livraisons comme si de rien n'était. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien