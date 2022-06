Le longe-côte, ce sport qui fait tant de bien !

Si Claudy, 85 ans, est plutôt très en forme, c'est grâce au longe-côte qu'elle pratique assidûment. "C'est le longe-côte qui m'a sauvé à tout point de vue. Du point de vue physique et du point de vue moral, c'est vraiment un sport santé", a-t-elle affirmé. "Je n'ai plus mal au dos. Lorsqu'on arrive à avoir le pas du patineur, on a une sensation de glisse qui est merveilleuse" ; "Ça fait tout travailler. On garde le muscle et ses vingt ans", témoignent certains. Ne vous laissez pas tromper par l'apparente facilité avec laquelle nos sportifs évoluent. Loin de n'être qu'une balade les pieds dans l'eau, le longe-côte est bien un sport. "Il y a la résistance de l'eau. Il faut toujours lutter. Il y a le mouvement de l'eau au niveau des jambes donc l'équilibre est aussi sollicité. Tout cela permet à tout le monde d'y trouver son compte", explique Françoise Renard, monitrice du club Alison Wave Attitude. Relais, endurance, les exercices s'enchaînent. Attention à celles et ceux qui en profitent pour discuter pendant l'entraînement. Ils aiment tellement le sport qu'ils s'exercent toute l'année trois fois par semaine. Rien ne les décourage, ni la fraîcheur de l'hiver ni la foule de l'été. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde