Le LOSC champion de France : la fête continue à Lille

C'est une nouvelle journée de fête qui s'annonce à Lille suite à la victoire du LOSC dimanche. Comme l'indique la Une de La Voix du Nord : "Champions", c'est ce qui définit le mieux l'atmosphère qui règne ce lundi dans la ville. La fête va commencer en milieu de l'après-midi avec la remise de trophée pour les nouveaux champions de France au centre d'entraînement. La cérémonie ne sera pas ouverte au public, mais cette communion aura lieu un peu plus tard autour de seize heures trente. Les joueurs du LOSC paraderont à bord de leur bus à impériale dans les rues de Lille. Trois kilomètres sans arrêt sont prévus pour éviter tout rassemblement, ceci pour communier avec leur public. Les supporters leur ont tant donné cette année et sur la Grand'Place, on attend cet événement avec beaucoup d'impatience.