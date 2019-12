Le loto de Noël, un des plus gros événements de l'année à Sainte-Croix-de-Quintillargues

Le loto de Noël est un rendez-vous incontournable à Sainte-Croix-de-Quintillargues, dans l'Hérault. C'est une occasion pour chacun de tester sa chance afin de gagner des cadeaux à mettre sous le sapin. Petits ou grands, la fièvre des jetons se propage à toutes les générations. Et tout le monde est gagnant puisque les gains récoltés serviront à financer des activités pour les habitants durant toute l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.