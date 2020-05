Le Loto se met au drive

A Poussay (Vosges), le Loto a repris en drive. Et c'est Roxanne, la maîtresse de cérémonie, qui en a eu l'idée. Après deux mois de confinement, c'est l'occasion pour tous les passionnés de se revoir. Sur le parking, une quarantaine de voitures restent à bonne distance les unes des autres. Pour se faire connaître, les gagnants n'ont qu'à klaxonner. Même en drive, le Loto continuera à donner des émotions.