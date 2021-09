Le lourd bilan de l’ouragan Ida aux Etats-Unis

Devant un hôtel de Pennsylvanie, dernière zone touchée par les inondations, la police évacue les résidents bloqués. Après plusieurs dizaines de mètres et des heures d'attente, ils retrouvent un sol sec. Dans la région, la catastrophe a fait au moins 44 morts. Avec sa femme, Danny Ong a échappé à la mort de justesse. Aidé par un voisin, il est sorti par un trou de sa maison juste à temps. Pour les New-yorkais, les dégâts matériels aussi sont extrêmement lourds. S'ils sont si importants, c'est qu'il est tombé dans la nuit de mercredi, 80 millimètres de pluie en une heure. Le précédent record était de 50 millimètres. A l'origine de ces inondations historiques, la rencontre entre la tempête Ida et un front froid juste au-dessus de New York. Les pluies se sont ensuite déplacées jusqu'à Philadelphie. Dans certaines rues, le niveau de l'eau met du temps à baisser. En plus de ces inondations, plusieurs tornades ont traversé la Pennsylvanie et le New Jersey, réduisant à néant un grand nombre de maisons.