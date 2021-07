Le maillot de bain, toute une histoire

En 1965, partir c'est se dévêtir un peu. C'est un vêtement léger qui pose une question beaucoup plus lourde. Le maillot de bain est-il là pour cacher ou pour montrer ? Du moment que ça brille et que ça époustoufle les yeux, c'est bon. Et si, sans le moindre complexe et le bikini comme arme de choc, que vous venez madame revendiquer votre place au soleil ? "Nous nous sommes aperçus que ce qui motive les femmes essentiellement, c'est la forme qu'elles recherchent", expliquait Dominique Guillemin, acheteuse chez les Galeries Lafayette. La forme ou bien les formes ? Car les reportages consacrés au maillot de bain furent souvent un prétexte pour filmer des corps féminins. Heureusement en 1977, la question du sexisme est enfin posée : "accepterons-nous cet escalade qui nous renvoie une fois de plus une image de la femme chosifiée jusque dans ces design ?". Du côté des hommes, que choisir, le slip ou le short queue-de-pie avec nœud de papillon de rigueur ? A chacun son choix.