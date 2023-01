Le maire d'Amiens en appelle à Madonna !

C'est une démarche pour le moins surprenante. La maire d'Amiens, Brigitte Fouré, a posté sur les réseaux sociaux un message qui vise à faire le tour du monde. Elle a décidé d'interpeller Madonna. Ce lien qui unit la ville à la chanteuse, c'est le tableau du peintre Jérome-Martin Langlois. L'élue pense l'avoir retrouvé grâce à une photo prise au domicile de la star. "On espère que Madonna nous prête le tableau, et singulièrement, qu'elle nous le prête en 2028, car en 2028, nous ambitionnons d'être capitale européenne de la culture", explique Brigitte Fouré, maire (UDI) d'Amiens (Somme). Original ou copie, personne n'en sait rien. C'est dans ce musée que le tableau a été exposé pour la dernière fois il y a 105 ans. Le conservateur du musée de Picardie, François Seguin, rêve de pouvoir le revoir un jour. Dans les rues d'Amiens ce mardi matin, on ne parle que de ça. "Hier soir, j'en ai entendu parler. Ça a fait le buzz" ; "Je pense qu'elle devrait le rendre, elle en a les moyens. Elle peut faire une donation au musée d'Amiens" ; "Ça m'a fait sourire", lancent des passantes. Les Amiénois espèrent que Madonna profitera de sa tournée en France en novembre prochaine, pour venir prêter le tableau en main propre. TF1 | Reportage Z. Ajili, G. Delobette