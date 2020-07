Le maire de Bayonne contraint d'annuler les Fêtes

Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) devrait être en fête à cette période, mais cette année, la ville est quasiment déserte à cause de la crise sanitaire. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que les Fêtes n'ont pas lieu. Les habitants, eux, respectent les mesures strictes mises en place par la mairie. Quelles sont les conséquences économiques de l'annulation de ces fêtes ? Où en est la décision du port du masque obligatoire dans les villes du littoral basque ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.