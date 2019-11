Le maire de Beaumont-de-Lomagne fait installer des panneaux pour défendre les bruits de la campagne

Le chant du coq, le son des cloches ou encore le bruit des tracteurs vous énervent ? Alors, ne vous arrêtez pas à Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne. Aux entrées de ce village, le maire a fait installer quatre panneaux brandissant fièrement l'identité paysanne. Sur place, les habitants aiment et sont habitués aux bruits de la campagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.