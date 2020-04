Le maire de Conand distribue des masques aux habitants de sa commune

Si le président de la République a annoncé une distribution de masques pour tous à partir du 11 mai, certaines communes n'attendront pas cette date. C'est le cas de Conand (Ain). Le maire a d'ores et déjà distribué des masques en tissu réutilisable avec une notice d'utilisation aux 150 habitants. Ces derniers saluent l'initiative et confèrent l'utilité de la mesure. Une attention qui n'a pas pu se faire sans l'aide d'une couturière de la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.