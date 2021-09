Le maire de Grigny, dans l’Essonne, désigné meilleur maire du monde

La nouvelle a surpris plus d'un habitant ce mardi matin. Le maire vient d'être élu meilleur maire du monde. Si certains sont enthousiastes, d'autres sont plus mesurés. Lui aussi a été étonné par ce choix. Philippe Rio est maire de Grigny depuis 2014, l'une des villes les plus pauvres du pays. Le prix récompense son action pendant la crise sanitaire. La mairie a notamment livré 14 000 colis alimentaires et une centaine d'ordinateurs offerts aux écoliers qui en avaient besoin pendant le confinement. Plus globalement, c'est sa politique en matière de lutte contre la pauvreté qui est saluée. Chaque jour, les quinze écoles maternelles de la ville permettent aux enfants de prendre un petit-déjeuner gratuitement. "On est une ville extrêmement jeune et extrêmement pauvre, et donc la mère des batailles, c'est l'éducation", précise-t-il. Philippe Rio a aussi d'autres projets pour sa ville : rénovation d'immeubles, amélioration des transports en commun. Tout cela pour, pourquoi pas, conserver son titre de meilleur maire du monde.