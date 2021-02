Le maire de Maysel appréhende l'auteur d'un rodéo à moto

Maysel (Oise) est une commune de 250 habitants. Le plus souvent, ses rues sont étroites et calmes. Mais samedi dernier, ce village paisible a servi de terrain de jeux aux amateurs de rodéos sauvages. Le maire Hervé Lefez n'est pas du genre à laisser passer. Il était de permanence lorsqu'il a entendu le bruit de plusieurs moto-cross. Au moins cinq motards ont fait des roues arrières et des dérapages en mettant en danger ceux qui passaient par là. C'est une pratique illégale passible de cinq ans d'emprisonnement. Le maire est parvenu à stopper l'un d'eux : un adolescent de seize ans déjà connu des services de police. "Il a manqué de renverser une personne âgée. J'ai décidé d'aller l'appréhender, car les dangers étaient trop nombreux", explique-t-il. L'adolescent, qui portait par ailleurs une arme factice, a été remis aux gendarmes. Ce lundi matin, les habitants de Maysel ont fait part de leur inquiétude. "C'est un petit village, donc ils ont tendance à passer ici en pensant qu'ils ne se feront pas attraper ou contrôler", confie une habitante.