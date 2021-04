La maire de Rome confond le Colisée avec les arènes de Nîmes... et fait bien rire les intéressés

Tous les chemins mènent à Rome... ou à Nîmes. Ce mardi matin, on ne sait plus trop. Alors, on a tenté l'italien pour trouver le Colisée. "Elle n'est pas loin, on y est passé toute à l'heure", lance un passant. À défaut de ce monument, on vous montre les arènes de Nîmes, les mêmes que dans une vidéo qui annonce un tournoi de golf à Rome. En effet, c'est le maire de Rome qui a confondu les deux édifices. Une erreur qui flatte les Nîmois. Comparons les deux amphithéâtres en toute bonne foi. Le Colisée mesure 48 mètres de haut, quasiment le double du bâtiment de la ville. Il peut accueillir plus de 50 000 personnes, contre près de 15 000 dans les arènes. Pour les personnes qu'on a interrogées, les avis sont partagés. "Les arènes sont plus jolies que le Colisée", confie un habitant. "C'est à peu près la même chose", témoigne une autre. Ce qui est plus grand ici, c'est la fierté. "Ça met en valeur les arènes de Nîmes", explique un homme. Alors, merci aux Italiens de nous avoir fait sourire.