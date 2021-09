Le maire des Sables-d'Olonne vexe Charleville-Mézières

C'est une phrase que le maire des Sables-d'Olonne (Vendée) a prononcé en public la semaine dernière en réponse à des habitants qui se plaignaient des animations estivales trop bruyantes dans sa commune. A Charleville-Mézières (Ardennes) pourtant, il y a aussi du bruit, mais personne ne se plaint. "Les propos sont minables. Il aurait pu faire attention étant du même bourg que Charleville-Mézières", lance un passant. Évidemment, certains diront qu'il n'y a jamais assez d'animations. Mais sur la place Ducale, l'été est très animé. "On a treize restaurants ici et ils sont noir de monde chaque été", explique un restaurateur. Le maire de la capitale ardennaise a bien sûr été surpris de la petite phrase désagréable de son collègue vendéen. "Entre villes touristiques, on devrait se serrer les coudes. On est la capitale mondiale des théâtres de marionnettes, la ville natale d'Arthur Rimbaud, ça fait donc deux bonnes raisons de venir ici", énonce-t-il. L'invitation est lancée, le maire des Sables-d'Olonne est le bienvenu à Charleville-Mézières l'été prochain.