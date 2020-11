Le maire d'un village du Tarn a rouvert les salles de sport et les lieux de culture

Depuis le week-end, une centaine de maires ont décidé de rouvrir les commerces. A Lavaur (Tarn), l'élu a pris l'initiative de tout rouvrir par le biais de quatre arrêtés. Avec les rideaux de fer qui se lèvent et les commerçants qui s'activent, la commune s'apprête à vivre une journée quasiment normale. Les petites boutiques, les lieux de culte, les salles de sport et les cafés-restaurants sont effectivement autorisés à rouvrir dans la localité. Dans cette petite ville du Tarn, c'est un air de déconfinement qui règne. Les habitants se réjouissent pour leurs petits commerces. Cependant, certains marchands préfèrent se conformer à la directive nationale et rester fermés. D'autres font uniquement de la vente à emporter. Ce mardi matin, la gendarmerie a relevé le nom des commerces ouverts. La préfecture pourrait décider de mettre un terme à ces arrêtés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.