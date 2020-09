Le maire EELV de Bordeaux a décidé de supprimer le sapin de Noël dans sa ville

Le nouveau maire écologiste de Bordeaux a décidé qu'il n'y aurait plus de sapins de Noël à partir de cette année. Les Bordelais ont pourtant eu l'habitude de voir un sapin décoré devant la mairie. Ils dénoncent alors un délire qui s'attaque à la tradition. Pour eux, ce serait enlever le côté festif. Ils entendent l'argument écologique, mais considèrent cette décision comme un peu trop anecdotique. Les sapins seront remplacés par des spectacles vivants pour garder l'esprit de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.