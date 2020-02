Le malaise dans les petites villes où les services publics disparaissent peu à peu

Dans le pays, les services publics disparaissent des zones rurales pour être centralisés dans les métropoles. Fermeture de maternités, d'écoles, de commissariats ou encore de bureaux de poste, les habitants s'inquiètent pour leur sécurité. Le personnel de ces institutions, lui, se sent impuissant face à la situation. Pourtant, les responsables se battent sans relâche pour conserver les services restants. Illustrations dans les communes de Cosne-Cours-sur-Loire et Decize, dans la Nièvre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.