Le malaise des agriculteurs à la Foire de Poussay

Les difficultés demeurent encore dans l'une des plus anciennes foires agricoles du pays à Poussay, dans les Vosges. Les récentes attaques au sujet des pesticides chagrinent de nombreux agriculteurs. Selon certains, le pays ne défend pas assez ses agriculteurs. D'autres expliquent ne pas avoir ressenti les effets de la loi agriculture et alimentation, votée en 2018. Cependant, cette dernière était censée leur permettre d'augmenter leurs prix de vente.