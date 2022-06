Le Mans retrouve enfin ses 24 Heures

Il a passé sa vie au volant, ici, au Mans, mais pas à cette vitesse-là. Michel était conducteur de bus. Rouler l'a toujours fait rêver. "Quand j'étais jeune, je venais avec mes grands-parents dans la poussette tout-petit. Je n'ai manqué que trois fois les 24 Heures", confie-t-il. L'homme a 73 ans et il assiste donc à sa 70ème édition. Une fidélité comme la sienne est unique. Dans la commune, les spectateurs touchent du doigt leur rêve de vitesse et de succès. Tout le monde aimerait sauter le pas et devenir un champion. "C'est la plus grande course du monde. À chaque fois que j'arrive sur le circuit, c'est la même émotion", explique Patrick Pilet, pilote "IDEC Sport". C'est le même parfum, un peu percé que les pilotes perçoivent en roulant. En bord de piste, un endroit où paradoxalement les propriétaires de Ferrari décident de dormir sous la tente, on aime les autos et l'apéro. Bernard et ses copains ont tout de même prévu un ballon de 200 litres d'eau, un groupe électrogène, des plaques chauffantes, une cafetière et surtout une pompe à bière. TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Abellaneda