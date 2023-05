Le Marais Poitevin : retour à l’état sauvage

Du soleil, du vert partout, une rivière et une petite barque au milieu, tout y est, la carte postale parfaite du Marais Poitevin. Mais en coulisses, cela demande beaucoup d'entretien. Serge et son équipe travaillent ce jour-là sur une parcelle accessible uniquement par bateau. Ils font une clôture pour protéger les plantations. Ici, ils ont planté du chêne, un peu plus loin, du saule et ils vont aussi planter de l'érable champêtre, de l'orme. Le marais n'existerait pas tel quel si l'homme n'était pas là. Mais ces marais sont immenses, 26 000 hectares, deux fois la superficie de Paris. Alors, impossible d'être partout. Il y a désormais de nombreux terrains privés, délaissés, défrichés, moins d'un tiers nous dit-on. Comment l'expliquer ? Tout simplement parce que l'agriculture s'est métamorphosée pendant ces 50 dernières années. Dans ce marais méconnu, sauvage, se trouvent aussi des parcelles comme celle-ci. Rachetée par le Conservatoire des espaces naturels, cette terre n'a connu aucune intervention humaine depuis deux ans. Nous y trouvons des iris aquatiques, de la menthe sauvage, du carex, la seule plante à tige triangulaire. Et surtout, effet direct du dérèglement climatique, de nouveaux oiseaux s'y installent. TF1 | Reportage Q. Fichet, M. Gatineau