Le Marais poitevin, un trésor unique

Les Deux-Sèvres sont connues pour l'authenticité de ses habitants et des lieux. Tourteau fromagé, fromage de chèvre, broyé du Poitou, chou farci ou marais... la région ne manque pas d'atouts. Le jour se lève sur le Marais poitevin. À la fraîche, Guy Geslin et sa femme Claude s'occupent de leur motte, comme ils l'appellent. C'est un potager géant aux multiples surprises. Ils sont seuls au monde, une impression qu'ils n'ont vécue nulle part ailleurs. Le Marais accueille chaque année plus d'un million de visiteurs. Les Deux-Sévriens y trouvent un refuge, à l'abri de la civilisation. Si les années défilent, le Marais reste authentique. Jean Leyssène navigue sur ces cours d'eau depuis 89 ans. Il fut un temps, il était agriculteur. Depuis son bateau en ciment armé de 1935, il ne se lasse jamais des paysages. Un amour insatiable pour son terroir. Comme lui, tous les Deux-Sévriens ont un souvenir tendre de ce lieu.