Le marché au cadran de Saint-Yrieix-la-Perche déjà fermé

Ce devait être le nec plus ultra de la vente d'animaux. Un marché haut de gamme qui aura coûté 2,7 millions d'argent public, avec sa salle des ventes et un amphithéâtre pour les éleveurs et les marchands. Il s'agit d'un marché au cadran avec un système d'enchères électroniques sur écrans géants. Cependant, la fréquentation n'a jamais décollé : à peine une centaine de bêtes par semaine, soit trois à quatre fois moins que prévu. Outre le manque de fréquentation, il y a aussi le manque de confiance de la part de certains éleveurs malgré des garanties de paiement. Sur les terres d'élevage des vaches limousines, les prix n'étaient pas toujours au rendez-vous. "Certains agriculteurs disent qu'ils avaient quand même une commission à payer. Donc, ça fait encore descendre le prix des bêtes", explique une passante. Par ailleurs, des habitants s'interrogent sur l'argent dépensé. Le maire de la commune, lui, n'y voit aucun gaspillage. L'objectif est de trouver un nouvel occupant, peut-être une entreprise même si une partie des équipements ne serviront probablement plus.