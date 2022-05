Le marché automobile au point mort

Il n'y a qu'à observer les files de voitures dans les embouteillages lillois pour le constater. Les véhicules neufs se font de plus en plus rares. Ils sont même devenus inaccessibles. En avril, leurs ventes ont baissé de près de 22%. Alors Benjamin Delporte, garagiste ambulant, intervient désormais sur des très vieilles voitures qui représentent la moitié de son activité. Ses clients privilégient bien plus l'entretien que le remplacement. Mais cela ne fait pas les affaires des concessionnaires. Cela s'explique entre les incertitudes des clients, les coûts du carburant et notamment des modèles, même en entrée de gamme, qui ont augmenté de 20% en deux ans. "Les approvisionnements compliqués obligent les fournisseurs à augmenter leurs prix. De ce fait, ils nous répercutent des prix en hausse", confie Xavier Duthoit, un concessionnaire. Le marché vit une crise sans précédent et pourrait revenir au même niveau qu'en 1975, sous la barre des 1,5 million de véhicules vendus dans l'année. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman